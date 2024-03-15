Сирський відвідав Авдіївський напрямок: яка там ситуація

Головнокомандувач попрацював з командирами.
На Авдіївському напрямку противник зосередив основні зусилля. Вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.
Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Як зазначив генерал-полковник, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40 – 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.
"В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є: знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", – зазначив Сирський.
Головнокомандувач займався організацією та забезпеченням цих питань, перебуваючи на фронті. Спільно з командирами було:
- розглянуто оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами
- вжито необхідних заходів для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку.
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