Сирський відвідав Авдіївський напрямок: яка там ситуація

На Авдіївському напрямку противник зосередив основні зусилля. Вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив генерал-полковник, наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Авіація противника періодично завдає ударів КАБами з відстані 40 – 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

"В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є: знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", – зазначив Сирський.

Головнокомандувач займався організацією та забезпеченням цих питань, перебуваючи на фронті. Спільно з командирами було:

розглянуто оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами

вжито необхідних заходів для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку.

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