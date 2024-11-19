Сирський про 1000 днів повномасштабної війни: "Одного дня буде світанок нашої Перемоги"

Триває боротьба за майбутнє України та кожного з нас.

Сьогодні, 19 листопада, триває 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стільки ж українська держава та героїчні бійці протистоять ворогові та борються за наше існування.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"1000 днів повномасштабної війни. 1000 днів надскладної запеклої битви за наше існування. 1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів.", – акцентував головнокомандувач ЗСУ.

У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами, наголосив він, ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей. Тисяча днів перемог і втрат, тисяча днів знищення ворога.

"Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки", – відзначив Сирський.

Але кожна темна ніч, додає військовий, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком.

"І одного дня це буде світанок нашої Перемоги. Вдячність всім, хто воює, вдячність всім, хто допомагає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні. Слава героям! Слава Україні, яка бореться! Слава українському народові!", – підсумував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, станом на ранок 19 листопада 2024 року ЗСУ знищили 724 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1610 військових.

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