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Сирський жорстко відреагував на серію нападів на ТЦК та вбивство військового

Сирський жорстко відреагував на серію нападів на ТЦК та вбивство військового

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: ТСН.ua

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовців і нападу на ТЦК, вважає Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на напади на військових та ТЦК та закликав покарати винних.

Про це він написав у Телеграм.

"За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації", - йдеться у його повідомленні.

Сирський підкреслив, що ЗС України роблять все, щоб під час мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК.  

Нагадаємо, 1 лютого на Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї у місті Пирятин. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Також того дня у Рівненському ТЦК пролунав вибух. Відомо про одну загиблу людину, шестеро отримали поранення.

Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області.

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