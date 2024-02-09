Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ

Головком розповів про нові завдання, що стоять перед Україною.

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував побратимам та посестрам, з якими служив в лавах Сухопутних військ, та зробив заяву про порядок денний на новій посаді.

Заява нового головкома з'явилася у його Telegram-каналі.

"На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів. Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики", - наголосив Сирський.

З його слів, завдання штабів усіх рівнів - це знання всіх потреб фронту, а також володіння ситуацією на кожній його ділянці. головком також наголосив на важливості кваліфікації особового складу органів військового управління, бо це є вирішальним "для розробки й успішної реалізації задумів та планів".

"Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", - наголосив він.

Сирський заявив: одним з майбутніх векторів побудови перемоги є "запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду". Як приклад, - це застосування безпілотних систем та сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він також подякував колишнім керівникам Збройних сил України та ветеранам, "які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможностей української армії".

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Нагадаємо, у вечірньому зверненні 8 лютого президент Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського. На офіційному сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Перед цим президент відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Указ про це тако з'явився на сайті Зеленського.

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