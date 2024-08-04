Сирський зробив важливу заяву про винищувачі F-16 в Україні

Головнокомандувач також висловив вдячність, зокрема, президенту і міністру оборони.
Винищувачі F-16 вже в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше, як і збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 4 серпня.
Головнокомандувач також висловив подяку союзникам України за це рішення.
"Адже, в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків – це збереження життя українських військовослужбовців", – сказав Сирський.
За словами головнокомандувача, F-16 – це ще один важливий крок до перемоги України у війні з РФ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня Повітряних сил показав перші західні винищувачі F-16.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!
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