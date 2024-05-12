Сирський звернувся до матерів українських захисників та захисниць

Сирський просить 12 травня кожного військового, хто має можливість, знайти час та привітати свою маму зі святом.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських матерів зі святом та подякувам їм за "захисників і захисниць, які нині боронять Україну від російської агресії".

Про це головком написав у Мережі.

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"Мій доземний уклін кожній українській мамі, яка не дочекалася свого сина або доньку з цієї війни. Найбільший біль у житті - це ховати власних дітей", - йдеться у його дописі.

Сирський подякував українським матерям "за гідне і шляхетне виховання ваших дітей, які нині служать у лавах Сил оборони України. Дякую за Вашу безмежну материнську любов, ніжність та недоспані у клопотах ночі. Кожній матері, яка чекає сина, чи доньку з російського полону, чи отримала повідомлення, що її дитина зникла безвісті - бажаю дочекатися свого захисника і свою захисницю. Ми боремося за кожного українського воїна і намагаємося зробити все для повернення наших побратимів і посестер з московського полону".

Головнокомандувач зазначив, що "скільки б років нам не було, які б військові звання ми не мали, які б високі посади не займали, які б небезпечні завдання не виконували, для своїх матерів ми залишаємося дітьми.

"Прошу кожного і кожну, хто має таку можливість, у цей день знайти час і зателефонувати мамі та привітати її, подякувати за виховання і її материнські молитви. Зателефонуйте і до матері загиблих побратимів та посестер і підтримайте їх. Вони мають знати, що ми поряд. Що не забуваємо", - закликав Сирський.

Нагадаємо, щорічно у другу неділю травня в Україні святкують День матері. Яка історія та суть свята - читайте ТУТ.

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