Систем Patriot в Україні може стати набагато більше: Кулеба потішив позитивними новинами

Німеччина, яка є головою коаліції з протиповітряної оборони в рамках "Рамштайну", почне негайний пошук усіх наявних у світі батарей Patriot та інших систем ППО.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Разом з Анналеною Бербок (очільниця МЗС Німеччини – ред.) ми щойно були на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Зараз найбільша потреба України – терміново посилити протиповітряну оборону. Я дякую Німеччині та іншим союзникам за те, що вони відповіли на заклик і негайно вжили заходів", – йдеться в дописі дипломата.

"Я хочу підкреслити, що ми бачимо, що відбувається в Україні, і ми усвідомлюємо, що системи ППО необхідні зараз. Діти повинні бути в безпеці. Порти в Одесі повинні бути захищені. Після рішучого заклику українського міністра ми просимо Європу знову, щоб кожна держава почала перевірку, де є їхні ППО, щоб їх надати Україні", – прокоментувала Бербок.

Як повідомляли раніше, в МЗС України наголосили, що всі наявні у світі системи Patriot, які Захід має, повинні бути передані Україні якнайшвидше.

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