"Система чинить опір": Умєров повідомив про порушення в Міноборони на "понад 10 мільярдів"

Відтепер Міноборони формує політику, контролює торги. Закупівлі здійснюють дві спеціальні агенції.
У грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. А внутрішній аудит Міністерства оборони України за останні чотири місяці виявив порушень на понад 10 мільярдів.
Про це повідомив очільник міністерства Рустем Умєров в Facebook.
"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, — це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше", — зазначив міністр.
Один з пріоритетів команди Міністерства оборони, за його словами, — вичищення системи від недоброчесних учасників як всередині установи, так і зовні.
"Активно працюємо над цим — в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо", — зазначив він.
За словами Умєрова, внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони виявили багато порушень.
"За останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами. Передаємо колегам всю необхідну інформацію", — повідомив міністр.
Він також навів приклад співпраці СБУ і Міноборони в грудні 2023 року. Тоді вдалося ліквідувати корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд гривень.
"Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ", — додав він.
Як повідомив міністр, закупівлі тепер здійснюють дві спеціальні агенції. Одна з них, а саме "Державний оператор тилу" буде закуповувати майно, зокрема їжу, одяг, пальне.
Також триває кадрове перезавантаження "Агенції оборонних закупівель", яка спеціалізується на закупівлі зброї.
За чотири місяці, за словами Умєрова, вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень, що орієнтовно становить 20% від запланованої суми на закупівлі.
"Вперше Міноборони придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми, 100 тисяч електричних грілок, 15 тисяч активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни — додаткова економія державних коштів 11,7 млн гривень", — повідомив Умєров.
Нагадаємо, СБУ разом із ДБР викрили колишнього заступника міністра оборони на черговій корупційній схемі. Скандальний ексчиновник закупив українським захисникам браковані бронежилети, до того ж нажилися на цьому росіяни. На рахунку ексвисокопосадовця є й інший, не менш “дороговартісний” скандал.
Тим часом антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. А за словами відомого юриста і адвоката Ростаслава Кравця, цей законопроєкт являє собою "суцільне порушення прав людини і норм Конституції", зокрема щодо людей з інвалідністю.
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