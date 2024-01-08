"Система чинить опір": Умєров повідомив про порушення в Міноборони на "понад 10 мільярдів"

У грудні СБУ у взаємодії з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень. А внутрішній аудит Міністерства оборони України за останні чотири місяці виявив порушень на понад 10 мільярдів.

Про це повідомив очільник міністерства Рустем Умєров в Facebook.

"Новини про затримання та кримінальні справи, які ви бачите останнім часом, — це зміни. Зміни, які буде помітно все частіше", — зазначив міністр.

Один з пріоритетів команди Міністерства оборони, за його словами, — вичищення системи від недоброчесних учасників як всередині установи, так і зовні.

"Активно працюємо над цим — в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо", — зазначив він.

За словами Умєрова, внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міністерства оборони виявили багато порушень.

"За останні 4 місяці на понад 10 мільярдів порушень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами. Передаємо колегам всю необхідну інформацію", — повідомив міністр.

Він також навів приклад співпраці СБУ і Міноборони в грудні 2023 року. Тоді вдалося ліквідувати корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд гривень.

"Водночас працюємо над тим, щоб вирішити проблему системно: впроваджуємо нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Перебудовуємо закупівельні механізми так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ", — додав він.

Як повідомив міністр, закупівлі тепер здійснюють дві спеціальні агенції. Одна з них, а саме "‎Державний оператор тилу" буде закуповувати майно, зокрема їжу, одяг, пальне.

Також триває кадрове перезавантаження "‎Агенції оборонних закупівель", яка спеціалізується на закупівлі зброї.

За чотири місяці, за словами Умєрова, вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень, що орієнтовно становить 20% від запланованої суми на закупівлі.

"Вперше Міноборони придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми, 100 тисяч електричних грілок, 15 тисяч активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни — додаткова економія державних коштів 11,7 млн гривень", — повідомив Умєров.

Нагадаємо, СБУ разом із ДБР викрили колишнього заступника міністра оборони на черговій корупційній схемі. Скандальний ексчиновник закупив українським захисникам браковані бронежилети, до того ж нажилися на цьому росіяни. На рахунку ексвисокопосадовця є й інший, не менш “дороговартісний” скандал.

Тим часом антикорупційний комітет Верховної Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики. А за словами відомого юриста і адвоката Ростаслава Кравця, цей законопроєкт являє собою "суцільне порушення прав людини і норм Конституції", зокрема щодо людей з інвалідністю.

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