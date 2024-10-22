"Система МСЕК має бути ліквідована": головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. До речі, виявилось, що це не тільки прокурори.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у вівторок, 22 жовтня.

"Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", – наголосив президент.

Він додав, що з метою впровадження "реальних та системних" змін необхідно провести повну цифровізацію всіх етапів встановлення інвалідності. Виконанням цієї задачі займатимуться насамперед співробітники Мінцифри та цифрова команда Міноборони.

"Є кому забезпечити відповідні зміни", – зазначив гарант.

Володимир Зеленський звернув увагу, що проблема полягає не лише у "зв'язках", завдяки яким посадовці отримують інвалідності, а й у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

"Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності", – повідомив президент.

Він додав, що на засіданні РНБО також заслухали "дуже непереконливі доповіді" міністрів охорони здоров’я та соціальної політики.

"Сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення", – повідомив президент.

Друга частина засідання РНБО була присвячена ситуації на фронті та перспективам на найближчий час.

"Маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей. І це виклик. Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери", – наголосив Зеленський.

Він заявив, що в Пхеньяні так само, як і в Москві, не цінують людські життя. Тому світ має разом зупинити Росію та її спільників.

"Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо. І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати. Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський лютує через "липові" інвалідності та мільйони доларів. Все це відбувається після гучних скандалів через корупційні схеми та мільйонні статки лікарів МСЕК, яких викрили правоохоронці.

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