Система ППО Patriot від Німеччини вже в Україні: головне зі звернення Зеленського

Україна ставила перед собою завдання вдвічі збільшити силу повітряного щита. І сьогодні частина цього завдання виконана – батарея Patriot від Німеччини вже прибула в Україну.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 5 липня.

"Передусім я хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Я дякую Німеччині за "Петріот", який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших "Петріотів". Працюємо далі", – сказав президент.

Зеленський додав, що захисники України вже довели світові, що можуть збивати будь-які російські ракети.

Президент також повідомив, що сьогодні розпочинає роботу новий склад суддів – 248 людей принесли присягу.

Зеленський зазначив, що влада продовжує працювати над подоланням енергетичної кризи. Зокрема, сьогодні відбувся Конгрес місцевих та регіональних влад України.

За підсумками цього заходу урядовці та представники різних органів центральної влади найближчим часом мають представити суспільству детальні пропозиції щодо підтримки населення та бізнесу в умовах жорсткого дефіциту електрики.

"Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду. Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше", – пояснив президент.

За його словами держава продовжує відновлення енергообʼєктів, а також веде перемовини з європейськими партнерами щодо збільшення обсягу імпорту електрики.

Нагадаємо, до України вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

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