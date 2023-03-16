Система "Шлях": скільки військовозобов’язаних втекли з України від початку вторгнення РФ

Загалом 2022 року до системи "Шлях" було внесено 96 442 чоловіків призовного віку.

За допомогою системи "Шлях", яка дозволяє виїхати за кордон волонтерам, не повернулися до України 9373 чоловіки призовного віку. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд через цю систему.

Такі дані наводить видання "Главком" з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

У число антилідерів потрапили такі області:

Волинська (виїхали 21 108 військовозобов’язаних, не повернулися 1375),

Львівська (виїхали 31 558 чоловіків, не повернулися 1036),

Тернопільська (виїхали 14 036 чоловіків, не повернулися 964).

Київська (виїхали 7427, не повернулися 674),

Рівненська (виїхали 7691, не повернулися 513).

Фото: Главком

Загалом 2022 року до системи "Шлях" було внесено 96 442 чоловіків призовного віку. Їм було дозволено виїхати виїзд за межі України з обов’язковою умовою повернутися. Успішно скористались наданим дозволом на виїзд за кордон 66 374 особи.

Ще 3178 військовозобов’язаних не випустили прикордонники у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду.

Нагадаємо, що комік Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну заявив, що зумів втекти з України до Туреччини, а про захисників сказав, що це "їхній вибір – гинути на війні". Після хвилі хейту Щегель записав друге відео, в якому назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами". Проте згодом попросив вибачення за скандальні заяви.

Після цього секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підтримує ідею змін до законодавства, які спрямовані на посилення умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

За словами прикордонників, від початку повномасштабного вторгнення РФ 14 людей загинули у водах прикордонної Тиси. Ще троє чоловіків загинули в горах під час спроби незаконно потрапити до Румунії.