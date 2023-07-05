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Систематичні хабарі за дозвіл виїхати за кордон: НАБУ перевіряє причетність до злочину нардепки Марченко

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Систематичні хабарі за дозвіл виїхати за кордон: НАБУ перевіряє причетність до злочину нардепки Марченко

Неправомірну вигоду за дозвіл на виїзд за кордон підозрювані отримували систематично / Фото: НАБУ / Facebook

На Тернопільщині в будинку народної обраниці проводять невідкладний обшук.

Пізно увечері в середу, 5 липня, Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про викриття помічниці чинного народного депутата України, яка отримала неправомірну вигоди за внесення даних у систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Раніше стало відомо, що йдеться про нардепку від партії “Слуга народу” Людмилу Марченко та її помічницю.

Як повідомили у пресслужбі НАБУ, детективи проводять невідкладний обшук у помічниці, а також у нардепки на Тернопільщині.

“Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що за даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації до інформаційної системи “Шлях” відомостей, які надають право на перетин кордону.

Попередня кваліфікація - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, колишній заступник міністра МВС Антон Геращенко цього ж дня повідомив, що народну депутатку від “Слуги народу” Людмилу Марченко затримали у неї вдома в Тернополі під час отримання хабара в розмірі три тисячі доларів.

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Дата публікації
Перегляди
601
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