Систематично ґвалтував власних доньок: на Закарпатті винесли вирок педофілу

Засуджений також має сплатити кожній із потерпілих по мільйону гривень за завдану моральну шкоду.
39-річного жителя Тячівщини затримали у вересні 2022 року після звернення 12-річної дівчинки, яка розповіла, що її батько протягом тривалого часу систематично ґвалтує її разом з неповнолітньої сестрою.
Про це повідомили у поліції Закарпатської області.
"Слідчі та оперативники, які виїхали за місцем проживання потерпілих дітей, отримали докази, що підтверджували покази неповнолітньої заявниці. Підозрюваного одразу ж затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання і після проведення експертиз слідчі скерували обвинувальний акт разом з матеріалами справи до суду", – зазначили правоохоронці.
Тячівський районний суд визна закарпатця винним у систематичному ґвалтуванні дітей і призначив йому 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Волинській області до суду скерували обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Камінь-Каширського району, який протягом пів року систематично ґвалтував та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.
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