"Системи NASAMS вразили 10 із 10 повітряних цілей": Зеленський про роботу ППО під час масованого ракетного обстрілу України

Президент України Володимир Зеленський відзначив високу професійність воїнів протиповітряної оборони та системам ППО західного зразка.

Про це він сказав у своєму щоденному вечірньому відеозверненні.

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"Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань. Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів. Я дякую всім нашим американським і європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат", - сказав президент.

Володимир Зеленський висловив слова особливої подяки воїнам повітряних командувань «Південь», «Центр», «Схід» і «Захід», а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ.

"Дякую всім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочалися по всій країні.

Ми й це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити", - сказав український президент.

Нагадаємо, що сьогодні в районі Києва підрозділами ППО під час масованої ракетної атаки РФ території України, було збито 18 ракет з 21. Всього українські сили протиповітряної оборони збили 73 ракети із 90.

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