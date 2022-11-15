"Системи NASAMS вразили 10 із 10 повітряних цілей": Зеленський про роботу ППО під час масованого ракетного обстрілу України

Українська система протиповітряної оборони щоразу показує вискокі результати завдяки техніці, яку надали західні партнери.
Президент України Володимир Зеленський відзначив високу професійність воїнів протиповітряної оборони та системам ППО західного зразка.
Про це він сказав у своєму щоденному вечірньому відеозверненні.
"Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають захищати небо. Зокрема, добре спрацювали сьогодні у нас системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань. Станом на цю годину збито понад 70 ракет і десять ударних дронів. Я дякую всім нашим американським і європейським друзям, хто допомагає нам забезпечувати такий результат", - сказав президент.
Володимир Зеленський висловив слова особливої подяки воїнам повітряних командувань «Південь», «Центр», «Схід» і «Захід», а також підрозділам протиповітряної оборони Сухопутних військ.
"Дякую всім нашим рятувальникам, нашим енергетикам, які працюватимуть цілодобово, щоб відновити нормальне життя для українців. Відновлювальні роботи розпочалися по всій країні.
Ми й це пройдемо. Ми все відновимо. Росія протиставляє себе світу. Росія програє на полі бою. Росія тероризує і нас, і всіх, до кого може дотягнутися. Зробимо все, щоб її зупинити", - сказав український президент.
Нагадаємо, що сьогодні в районі Києва підрозділами ППО під час масованої ракетної атаки РФ території України, було збито 18 ракет з 21. Всього українські сили протиповітряної оборони збили 73 ракети із 90.
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