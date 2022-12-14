Системи Patriot для України та вибухи у Києві: головні новини ночі 14 грудня 2022

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Головні новини ночі 14 грудня 2022:
- У Пентагоні підтвердили передачу Україні систем Patriot - ЗМІ. Читати далі –>
- Російські війська спробують масштабно наступати: Арестович про хитрий задум окупантів. Читати далі –>
- На Київщині зранку пролунали вибухи. Читати далі –>
- Шмигаль заявив про створення в Україні паралельної енергетичної системи. Читати далі –>
- Росія завербувала у ПВК "Вагнера" 23 тисячі увʼязнених. Читати далі –>
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