Системи Patriot не врятують від російських атак КАБами: Зеленський назвав ефективне рішення

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому системи протиповітряної оборони Patriot не можуть захистити українські міста від атак російськими керованими авіабомбами (КАБами) та назвав необхідну для цього зброю.

Про це він говорив у інтерв’ю Труді Рубін, колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer.

За словами президента, одну з найбільших проблем для українських міст на сході країни створюють атаки КАБами, які запускають російські бомбардувальники з далекої відстані.

“На сьогодні КАБи вони застосовують по всьому сходові. Ми говоримо про Харків, безумовно, їм дуже складно, але також на Донбасі. Той самий Покровськ, Торецьк - весь цей напрямок, також там задіяні КАБи, це тисячі щомісячно”, - наголосив він.

Чому системи Patriot не ефективні

За словами Зеленського боротися із цими атаками за допомогою засобів ППО, зокрема далекобійних систем Patriot, вкрай неефективно, оскільки ракет до цих систем немає в достатній кількості, до того ж їхня вартість значно перевищує ціну російських КАБів.

“Якщо ми з вами візьмемо кількість ракет, наприклад, Patriot і візьмемо КАБи, то тисячі на місяць у нас ніколи не буде. Я вам скажу чесно - і сотні Patriot на місяць у нас не буде, бо кожна ракета [коштує] близько 3 мільйонів. І тут не тільки питання в грошах - їх просто стільки не виробляють”, - зазначив український президент.

За його словами, потрібно шукати “далекобійне рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоби застосовувати КАБи”.

Яка зброя потрібна

“Рішення Байдена дати нам можливість бити по скупченню їх техніки на нашій території, або на кордоні, або навіть на російській території вздовж кордону - позитивне, але воно не вирішує проблему знищення наших міст і сіл, воно вирішує тактичні моменти”, - наголосив Зеленський.

Зрештою президент назвав зброю, застосування якої дозволить зменшити бомбардування КАБами.

"ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Я підкреслюю, сьогодні. Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації", - підсумував український лідер.

Наслідки російського удару КАБами по Харкову

Нагадаємо, у виданні Forbes зазначили, що найкращою зброєю для знищення ворожого авіапарку бомбардувальників у Воронежській області могли б стати американські ракети великої дальності ATACMS, але США не дають дозволу на їх використання по таких об’єктах.

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