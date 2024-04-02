"Системи ППО не мають припадати пилом, вони мають захищати життя": Зеленський про удар РФ по Дніпру

Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. Український лідер подякував усім, хто реагує, виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям допомогу. Це найважливіше.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"ППО захищає життя, і системи мають працювати"

За словами Зеленського, не менш важливо і те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу більш далекобійні відповіді.

"Дякую кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме", – зауважив президент держави.

Він учергове наголосив: ППО для України – це захист життя. Системи, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору.

"Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто захищає життя, нашу державу, нашу незалежність! Дякую нашим воїнам! Дякую всім, хто тримає позиції та знищує окупанта. Обов’язково маємо перемогти", – резюмував головнокомандувач.

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки удару РФ по Дніпру.

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