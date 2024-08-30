Системи ППО не могли збити літак F-16: військовий оглядач пояснив, чому це нереально

На всіх літаках НАТО стоїть система, ідентифікація "Свій-чужий", та вона діє в усіх літальних апаратах, які працюють в єдиному повітряному просторі, де ведуться бойові дії.

Літак F-16 не могли збити системами ППО.

Про це заявив військовий оглядач та полковник запасу ВПС латвійських збройних сил Ігор Раєв в ефірі КИЇВ24.

"Якщо ми говоримо про версію, що це була якась система ППО, теоретично, звісно, це теж можливо, але на всіх літаках НАТО стоїть система, ідентифікація "Свій-чужий" та вона діє, в принципі, в усіх літальних апаратах, які працюють в єдиному повітряному просторі, в якій ведуться бойові дії. Те, що F-16 почали діяти без інтеграції в цю систему й без синхронізації з української ППО – я не вірю, що така річ могла відбуватись", – зазначив він.

Однак, за словами Раєва, людський фактор існує завжди. Наприклад, людина, яка сидить за пультом, може не помітити ідентифікацію. Ця система може не працювати.

"Ця система в той момент може не працювати. Просто ви технічно не перевірили всі системи перед тим, як почали діяти. Завжди може перегоріти якийсь запобіжник або якась інша річ. Теоретично, звісно, це можливо, але в принципі це дуже маловірогідно", – вважає Ігор Раєв.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один із найдосвідченіших українських пілотів.

Народна депутатка Мар'яна Безугла назвала причиною катастрофи літака неузгодженість підрозділів Повітряних сил, яка призвела до його збиття власною ППО.

У відповідь Микола Олещук назвав народну депутатку Мар'яну Безуглу "інструментом для дискредитації вищого військового керівництва" країни та "ньюзмейкером ворожої пропаганди", зазначивши, що їй ще доведеться просити вибачення перед армією, причому в суді.

Нагадаємо, внаслідок аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня, загинув льотчик ВПС ЗСУ підполковник Олексій "Мунфіш" Месь. Це сталося лише за кілька тижнів після прибуття довгоочікуваних американських літаків до України.

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