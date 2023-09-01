Ворог провів системну роботу: скільки може тривати "когнітивна" деокупація Криму

Так, період "когнітивної" деокупації Криму може тривати від 10 років до одного покоління. Проте все залежить від того, як робота буде синхронізована.

Про це заявив керівник Відділу інформаційного забезпечення Представництва президента України в Республіці Крим Євген Бондаренко, передає Укрінформ.

Попереду складний шлях

Очікувано, що від самого початку окупації Криму ворог почав "героїзувати" російських військових серед дітей. За словами Бондаренка, він робить це різними шляхами, і це є дійсно системною роботою.

"Ми розуміємо, що 9,5 року окупації – це доволі великий термін. І тут треба розуміти, що діти, які в перший рік окупації Кримського півострову пішли до школи, то вони вже її завершили. І вже виросло покоління дітей, які народилися в перший день окупації, і вони вже вчаться у школі", – сказав Бондаренко.

Він зауважив, що після деокупації людей потрібно буде повертати до українського соціально-політичного простору, до культурного простору. Йдеться про необхідність донесення інформації про те, якою є Україна та як вона змінилася за ці роки.

Треба розуміти, що дії, спрямовані на досягнення "когнітивної" деокупації Криму, діляться на три етапи:

дії до фізичного звільнення півострова;

дії під час звільнення;

реінтеграційні заходи вже після деокупації.

Водночас у Криму спостерігається неабиякий спротив з боку людей, які чекають на ЗСУ. Відтак пропаганда РФ є неефективною.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський розповів, які можуть бути шляхи звільнення Криму.

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