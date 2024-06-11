"Системні перешкоджання від уряду": у NYT проаналізували скандальне звільнення Найєма

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Це відбулося напередодні конференції у Берліні. Його відхід підкреслює напруження всередині уряду щодо розподілу військової допомоги.

Про це пише The New York Times.

Знову гучне звільнення

Видання пише, що заяви чиновника про зловживання та неефективне управління ризикують звести нанівець зусилля уряду, спрямовані на погашення занепокоєння Сполучених Штатів та інших союзників щодо надання мільярдної допомоги на військові зусилля України.

Лише нещодавно країну спантеличило звільненння в травні Олександра Кубракова, міністра інфраструктури. Міністерство Кубракова курирувало відомство, яке очолював Найєм.

Кубраков сприймався в київських політичних колах як фігура, яка підтримує Сполучені Штати щодо пріоритетів витрачання коштів на відновлення допомоги – позиція, яка завдала шкоди іншим лідерам уряду, які обурювали те, що вони вважали нав’язливим американським наглядом. І він, і пан Найєм виступали проти хабарництва в будівельному бізнесі.

У США занепокоєні

Агенство відновлення України було створено під час війни, щоб упорядкувати та захистити фінансування реконструкції, яка, як очікувалося, залучить десятки мільярдів доларів іноземної допомоги, зважаючи на масштаби руйнувань під час війни.

Запобігання зловживанням було пріоритетом американських політиків, і це було занепокоєння членів Конгресу, коли на початку цього року обговорювався пакет військової та фінансової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів. Зрештою цей пакет був затверджений наприкінці квітня.

Держагентство з реконструкції, яке очолював Найєм, контролювало минулорічний бюджет у 100 мільярдів гривень, українська валюта, або близько 2,5 мільярдів доларів США, які в основному фінансувалися, як і більшість невійськових витрат в Україні, за рахунок іноземної допомоги.

Перешкоджання у роботі Найєма

У телефонному інтерв’ю та листі з поясненнями щодо своєї відставки, опублікованому у Facebook, Найєм не згадав жодного конкретного випадку корупції. Натомість він перерахував низку бюрократичних перешкод, які постали на шляху роботи агентства, затримуючи затвердження проєктів і платежі підрядникам.

За його словами, зарплати персоналу агентства були скорочені, що він назвав спробою підірвати роботу організації.

"Від листопада минулого року команда агентства стикалася з постійним протистоянням, опором і штучними перешкодами", — написав він у своєму Facebook.

Що кажуть у Зеленського

В офісі Зеленського не відповіли одразу на запит про відставку чи звинувачення Найєма в поганому управлінні.

Незважаючи на невдачі, сказав Найєм, більшість проектів було завершено.

Восени минулого року він повідомив про двох членів парламенту антикорупційні органи через звинувачення у спробі дати хабар. Зараз ці справи перебувають у суді.

Як це вплине на допомогу Україні

Іноземна допомога була серйозною проблемою в Україні протягом багатьох років, ще до війни, коли українські лідери відмовлялися від спроб Заходу залучити допомогу як спосіб керувати кадровою політикою або підтримувати капітальні зміни в уряді.

Сам Найєм описав бюрократичну тяганину, яка, здавалося б, мала на меті відсторонити роботу агентства з реконструкції.

"Прозорість і передбачуваність у цьому питанні мають вирішальне значення, оскільки гроші надходять від платників податків", — сказав пан Найєм в інтерв’ю.

Нагадаємо, для його остаточного звільнення рішення має ухвалити Кабінет міністрів.

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