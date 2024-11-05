Системний проїзд на жовтий сигнал світлофора: що загрожує водіям

Водіїв зможуть позбавляти прав на строк від 6 місяців до року. Це станеться у разі, якщо кермувальника втретє зловлять на проїзді пішохідного переходу на жовтий сигнал світлофора.

Про це пише "Судово-юридична газета".

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Так, статтю 122 КУпАП пропонується доповнити нормою, за якою накладатиметься штраф у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сума становить 1020 грн. Вона застосовуватиметься у випадках:

порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду

проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника

ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення.

"При цьому, якщо водія вже двічі протягом року штрафували за порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, - то його чекає штраф 2 550 грн вкупі з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до одного року", - пояснюють у виданні.

Також наголошується, що усним зауваженням обмежитися буде неможливо (зміни до ст. 22 КУпАП).

Нагадаємо, в України від 1 листопада зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

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