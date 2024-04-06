Ситуація на ЗАЕС: яким є ризик аварії у разі втрати електропостачання

У разі втрати електропостачання Запорізької АЕС може статися непоправна катастрофа. Росіяни можуть поцілити дроном або ракетою у генератор, що знищить його.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крок до Фукусіми

Міністр констатував: ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС доволі великий.

"Я це називаю крок до Фукусіми. Якщо немає зовнішнього джерела живлення, то включаються дизельні генератори – вони всі в робочому стані, адже Україна відповідала за них раніше", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Робота генератора – вже небезпечний факт як такий з точки зору стабільності постачання. Крім того, тривають бойові дії, росіяни стріляють, і випадкове влучання дрона або ракети в генератор просто знищить його.

"Відповідно, межу вже перетнули, і ми вже в ситуації ядерного інциденту. Навіть якщо країни географічно знаходяться десь далеко від нашої війни, і вони думають, що це їх не стосується, то вони все одно відчують вплив такої аварії", – підсумував Галущенко.

Нагадаємо, Загарбники обстрілюють Україну з окупованої ЗАЕС.

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