Ситуація біля Часового Яру: військовий ЗСУ розповів про активність ворога

Армія РФ почала штурмувати з Торецького напрямку, намагається тиснути з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк. Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно, це можна побачити з офіційних зведень.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Еспресо".

За його словами, зараз немає жодної хвилини зараз, щоб ніде не відбувався штурм, була якась пауза.

"Дещо вони втискають голови в плечі, коли наші завдають ударів з "градів та арти. Тоді трохи все завмирає, а потім штурм продовжується. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеличкими групами до 5 осіб намагаються прориватися у мікрорайони Новий, Канал", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

Ключове завдання нашої артилерії, каже він, полягає в тому, щоб знищити ворога у зоні ураження, на підході до позицій, там і гине основна кількість окупантів, там вони втрачають свою техніку. А тих, хто доходить до позицій, добиває наша піхота.

"Тактичні зміни бувають, за ними навіть нема сенсу слідкувати онлайн, бо ось втратили позицію, росіяни туди зайшли, наші мінометники по них відпрацювали, штурмовики зачистили, так і відбили назад нашу позицію. Це постійно буває. Ситуація була дуже важкою, але більш ніж як добу противник пішов з іншого напрямку, з Торецького", - зазначив Сазонов.

Це зовсім поруч, там 41 бригада тримає позиції. Загарбники пруть з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк. На Торецькому напрямку ситуація також важка.

Раніше для посилення оборони Часового Яру перекинули ще одну бригаду. Ситуація важка.

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