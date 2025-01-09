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Ситуація біля Куп'янська складна, лінія фронту дуже близько: влада про ситуацію в регіоні

Ситуація біля Куп'янська складна, лінія фронту дуже близько: влада про ситуацію в регіоні

Куп'янськ. / Фото: ТСН.ua

Російські військові постійно намагається здійснювати штурмові дії.

У Харківській області лінія фронту вже розташовується за два кілометри від Куп'янська. Ситуація біля самого міста дуже складна.

Про це заявив керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі національного телемарафону.

Російські військові постійно намагається здійснювати штурмові дії на цій ділянці фронту. За словами Беседіна, лише протягом минулої доби відбулося понад 12 штурмових дій по напрямку Петропавлівка-Голубівка. Цей напрямок належить до центральної частини міста Куп’янськ, пояснив чиновник.

"Ворог намагається вийти на основну трасу Сватове-Куп’янськ, щоб потім вийти на саме місто. Також дуже складна ситуація на напрямку Загризове-Лозова-Кругляківка. Там ворог постійно проводить штурми, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл", - каже Беседін.

Нагадаємо,  ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман оцінив, чи вдасться росіянам перейти річку Оскіл та створити новий плацдарм. З його слів, наразі пріоритет для ворога – закріпитися на лівому березі і потім розвивати свій успіх.

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