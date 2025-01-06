Ситуація біля Покровська: у ISW оцінили наміри та дії росіян

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Покровська на тлі відновлених наступальних операцій у цьому районі. Ймовірно, вони спрямовані на підтримку оточення Покровська з північного сходу.

Про це пише ISW.

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Як пишуть аналітики, темп російських наступальних операцій залишався низьким на схід від Покровська в районі Мирнограда, вздовж лінії Гродівка-Новогродівка (на південний схід від Покровська) і далі на схід у районі Новоолександрівки та Архангельського з вересня 2024 року, коли російське військове командування змінило пріоритет наступальних операцій, спрямованих на захоплення Селидово (на південний захід від Покровська), Курахового та Вугледара, з зусиль із захоплення Покровська.

"Російський мілблогер заявив 29 грудня, що російські війська почали активізувати наступальні операції на схід від Покровська, а геолокаційні кадри, опубліковані 1 січня, вказують на те, що російські війська недавно захопили Воздвиженку (на схід від Покровська). Геолокаційні кадри, опубліковані 5 січня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, також захопили Свиридоновку і Тимофіївку (обидві на схід від Покровська) в останні дні і просунулися в південно-східну частину Єлизаветівки (на південь від Покровська) ході механізованої атаки чисельністю до взводу", - йдеться у звіті.

Також стверджується, що російські диверсійно-розвідувальні підрозділи зміцнили позиції на північ від Тимофіївки і вздовж шосе Т-0504 Покровськ-Костянтинівка, а російські війська просунулися на північ від Воздвиженки в напрямку Баранівки, Водяного Друга. Однак ISW не виявила підтвердження цим заявам.

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 5 січня, що російські війська нещодавно відновили атаки в районах Миколаївка-Промінь та Миколаївка-Мирноград (обидва на схід від Покровська) і посилили російське угрупування в цьому районі підрозділами 589-го мотострілецького полку, 2-а загальновійськова армія, Центральний військовий округ та 137-ї мотострілецької бригади (за повідомленнями, що підпорядковується 41-й ЦАА", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, росіяни активно обстрілюють Покровськ на Донеччині протягом останніх кількох днів. Зокрема, посилено атаки FPV-дронами. Військові просять місцевих мешканців їхати з міста.

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