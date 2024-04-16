Ситуація динамічна: окупанти активізувалися на сході - яка мета росіян

Ситуація ускладнюється ще й тим, що ЗСУ не вистачає зброї.

Російські окупанти активізувалися на сході нашої країни. Мовиться про три напрямки: Лиманський, Бахмутський і Покровський. Військові РФ збираються атакувати, щоб прорвати оборону.

Про це в інтерв'ю “Обозревателю” розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

“Із ресурсами у нас ситуація вкрай складна. Ми давно б'ємо у дзвони в частині того, що противник має досить серйозну кількість ресурсів і, незважаючи на прогнози нашої розвідки про те, що до березня у противника мали бути вихолощені всі ресурси для проведення масштабних контрнаступальних заходів, цього не сталося. Противник продовжує чинити серйозний тиск на українські Сили оборони на різних ділянках фронту, і говорити про стабілізацію ситуації, певну стагнацію на полі бою не доводиться. Динаміка дуже висока, зокрема в районі Часового Яру, Авдіївки, Мар'їнки”, - розповів Владислав Селезньов.

За його словами, динамічна ситуація і на Куп’янському напрямку. Наразі кризи там немає, проте просування окупантів відбувається динамічно.

“Щодобове просування по 100-200 метрів – масштаби не дуже великі, але тенденції не дуже приємні. Чому це відбувається? Тому що нашим військовослужбовцям не вистачає тих самих ресурсів, насамперед артилерійських та засобів ППО, щоб активно протистояти просуванню російської окупаційної армії”, - підкреслив Селезньов.

Нагадаємо, що Зеленський жорстоко відповів Заходу, який боїться, що РФ програє у війні.

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