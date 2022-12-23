"Ситуація докорінно інша": Кулеба розповів, коли і на яких умовах Україна вступить до НАТО

Україна вже є міцною військовою потугою, яка виступає донором безпеки для НАТО, каже Кулеба.

Україна здолавши російську агресію, стане членом НАТО на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між 2008 і 2022 роками, коли державі відмовляли у вступі через залякування Кремля.

Про це на конференції послів України заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що до повномасштабного вторгнення РФ Україна дуже потребувала вступу в НАТО саме для того, щоб Росія не напала. Втім, Москва залякала союзників і нам відмовили у захисті.

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"Але нині ситуація докорінно інша. За вагомої підтримки тих самих союзників, але тепер це саме наша армія, яка б’є агресора. Здолавши російську загрозу не лише для себе, але і для євроатлантичного простору, ми станемо учасником колективної безпеки на докорінно інших умовах, ніж це могло статися між 2008 і 2022 роками", - висловився Кулеба.

Голова МЗС наголосив, що Україна вже є міцною військовою потугою, яка фундаментально змінює військовий баланс у регіоні та виступає донором безпеки для НАТО, і не буде "не бідною родичкою", яку сховали під крило п’ятої статті НАТО.

"А сьогодні не слухайте тих, хто просторікує про неможливість членства України в НАТО. Ми це вже проходили. Якщо ми добре зробимо свою роботу, завтра вони ж співатимуть осанну євроатлантичній Україні", - підсумував він.

Вступ України до НАТО

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що попередньою умовою для розгляду питання членства України в Альянсі є перемога над Росією.

Як повідомляла віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу каже, що Україна стане членом НАТО, але це точно відбудеться не завтра. Утім, це питання, як він сказав, на столі. Що стосується вступу до ЄС, то за словами естонського міністра, завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.

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