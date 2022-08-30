"Ситуація досі надзвичайно загрозлива": Зеленський розповів про приїзд МАГАТЕ та обстановку на ЗАЕС

У вівторок, 30 серпня, до Києва прибула місія представників МАГАТЕ, які мають відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС, але загарбники не припиняють провокації.

Глава держави назвав візит експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії до України, зокрема на Запорізьку АЕС, "важливою місією". Він наголосив, що Україна вживає усіх заходів для безпечного візиту представників МАГАТЕ на атомну електростанцію.

Про це український президент повідомив у відеозверненні до народу пізно ввечері 30 серпня.

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За словами Зеленського, через дії злочинців з РФ ситуація на ЗАЕС досі є небезпечною.

"Це важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно й працювала повною мірою. На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати роботу. Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, у навколишніх районах і досі надзвичайно загрозлива. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину", - сказав Зеленський.

Глава держави під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі підкреслив, що потрібна негайна демілітаризація АЕС.

"Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гроссі. Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України й змусити Росію забрати всіх своїх військових, зброю зі станції. Потрібна негайна й повна демілітаризація ЗАЕС. Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно", - зауважив він.

Нагадаємо, 30 серпня до України прибула місія Міжнародної агенції з атомної енергії і найближчими днями попрямує до Запорізької атомної електростанції. Перед цим вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

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