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Ситуація досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони - оперативне командування "Південь"

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Ситуація досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 23.10.2022

Про це пише оперативне командування «Південь».

Ситуація в південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони.

Українські війська утримують займані позиції та наносять вогньове ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій.

Протягом бойового дня, суттєвих змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічено.

Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ. Застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах.

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