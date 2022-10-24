Ситуація досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони - оперативне командування "Південь"

Стала відома оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 23.10.2022

Про це пише оперативне командування «Південь».

Ситуація в південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони.

Українські війська утримують займані позиції та наносять вогньове ураження противнику, з метою створення умов для подальших наступальних дій.

Протягом бойового дня, суттєвих змін у стані, складі та положенні військ противника не відмічено.

Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ. Застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах.

Також читайте Українські військові знищили сімох росіян та радіолокаційну станцію на Херсонщині

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, скільки ворожих кораблів перебувають у Чорному морі.

У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів. У тому числі йдеться 3 великих десантних кораблі та 2 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 16 «Калібрів».

Шойгу влаштував телефонну карусель через "брудну ядерну бомбу" - нове звернення Зеленського