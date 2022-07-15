"Ситуація дуже напружена": росіяни стягують техніку на Запорізьку АЕС і здійснюють обстріли

Окупанти країни-агресорки Росії завозять техніку на захоплену Запорізьку АЕС, що розташована в Енергодарі.

На АЕС перебуває до пів тисячі росіян. Вони фізично контролюють периметр станії. Крім тго, там розміщена важка техніка загарбників: танки, броньовані машини піхоти, вантажівки зі зброєю і вибухівкою.

Про це голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів в ефірі телемарафону.

"Ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, у зокрема, ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя. Три дні тому було пошкоджено лінію зв'язку між Запорізькою ТЕС та Нікополем. Робота її поновлена завдяки "Укренерго", - розповів він.

До слова, від 4 березня Запорізьку АЕС контролюють російські загарбник, адже під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС Енергодар. Доти обстрілювали її з артилерії, а згодом підірвали частину боєприпасів просто біля першого енергоблоку.

Нагадаємо, в Енергодарі російські військові, погрожуючи зброєю, змусили керівництво пустити сторонніх до панелі управління. Російський дизайнер, блогер і пропагандист Артемій Лебедєв приїхав до окупованого Енергодара та видерся на дах 6-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції.

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