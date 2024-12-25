Ситуація дуже непроста: експерт розповів про наслідки обстрілу РФ для енергетики

Зараз триває оцінка ситуації, тому що атака була дуже інтенсивною.

У ніч проти 25 грудня російські окупанти здійснили масований удар по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України ракетами та дронами. Зараз немає доступу до від 2 до 2,5 гігават потужностей, які або пошкоджені, або частково знищені.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Виникла дуже складна ситуація суто технічно

За словами Харченка, докладається максимум зусиль, щоб якомога швидше зрозуміти картину та відновлювати пошкоджене обладнання. Робота активно продовжується, але пошкодження досить суттєві. Харченко визнає, що обмеження, найімовірніше, будуть у певний спосіб зоновані по регіонах. І, на жаль, буде різниця у доступі до електрики.

"Практично вся генерація лівого берега зараз або пошкоджена, або тимчасово щонайменше відсутня в системі. Через це, на жаль, у східних регіонах зараз буде відчутно важче, графіки будуть більш напружені, ніж у західних регіонах. Це об'єктивна ситуація, яка спричинена цією атакою, тими пошкодженнями, які вона принесла", – пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Атака була сфокусована на тепловій генерації. Зокрема, постраждали станції, де вироблять не тільки електрику, але й тепло. У Дніпровському та Харківському регіонах були пошкоджені ТЕЦ.

"З того, що мені наразі відомо, я впевнений, що щонайменше у Харкові відновити постачання тепла вдасться. Я знаю, що там зараз вже йде дуже напружена робота, щоб це відбулося якомога швидше. Складніша ситуація у Дніпрі. Але я впевнений, що там теж вдасться знайти спосіб заживити назад мешканців. Це непросте завдання", – підкреслив Харченко.

Він наголошує, що найнеприємніші удари – по теплоелектроцентралях, адже люди взимку можуть залишатися не тільки без електрики, але й без тепла. Але зараз ведеться максимально інтенсивна робота, щоб повернути і електрику, і тепло якомога швидше.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні вимушено запроваджені заходи обмеження. До кінця доби діятимуть погодинні відключення електроенергії.

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