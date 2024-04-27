Ситуація дуже серйозна: нардеп про можливість захоплення Часового Яру

Російські агресори становлять реальну загрозу і можуть захопити Часів Яр, що дасть ворогу можливість подальші наступальні операції проти населених пунктів, які утворюють оборонний пояс на Донеччині.

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Про це в етері 24 каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко.

Він зазначив, що покращити становище ЗСУ може надання високоточної зброї.

Костенко заявив, що в Україні не вистачає ракет до HIMARS, які можуть уражати тили ворога і знищувати його наступальний потенціал та особовий склад.

Крім того, нардеп заявив, що на фронті не вистачає особового складу. Він наголосив, що операції неможливо проводити, коли не вистачає людей, і питання не в кількості, а втому, що. Кожен військовий, який отримав поранення, повинен негайно замінюватись іншим.

Якщо не поповнювати особовий склад, то ворог поступово почне отримувати перевагу.

"Навіть у найскладніших боях, коли Сили оборони завдають серйозних втрат противнику, якщо у нього більше ресурсу та він має змогу вибивати наші сили й засоби, то буде відтягнення на інші території. Потім знову будування оборони біля нових населених пунктів. Поки ми не налагодимо міцну оборону комбінованими шляхами – технічними, мобілізаційними та інформаційними – у нас будуть такі тактичні просування. У результаті це може призвести до якогось оперативного успіху, коли противник вийде на оперативний простір, обійшовши наші лінії оборони, тому, звичайно, до цього потрібно ставитись досить серйозно", - заявив Костенко.

Нардеп нагадав, що Україна вже втратила Авдіївку, російські війська просунулись в Очеретино, зробивши виступ. Там мали відбуватись дії по відсічі окупантів, але вони перехопили ініціативу. Костенко наголосив, що західна зброя, скоро надійде на фронт, повинна дати можливість відновити або зробити паритет у цьому питанні.

Костенко наголосив, що здавати Часів Яр росіянам ніхто не збирається. Йде війна, бувають різні ситуації. Наше основне завдання – знищити натуральний потенціал противника. Наслідки – втримання і повернення територій. Якщо не ліквідувати російську армію, а просто її відкинути, це не означатиме, що завтра вона не повернеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЗСУ назвали найбільш "гарячі" напрямки на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна може зіткнутися із тиском, щоб продемонструвати успіхи на фронті до виборів у США.

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