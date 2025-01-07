Нарощування військ в Білорусі: в РНБО прокоментували можливість вторгнення

За словами керівника ЦПД, наразі немає ознак підготовки наступу з боку Білорусі.

Станом на сьогодні, 7 січня 2025 року, загрози вторгнення регулярних військ Білорусі через українсько-білоруський кордон немає.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

"Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій", - йдеться у публікації.

Коваленко зазначив, що українські захисники повністю контролюють ситуацію в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, моніторингова група "Білоруський Гаюн" повідомила, що Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні. Підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів.

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