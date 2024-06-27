Ситуація критична: мер відповів, чи запрацює Бурштинська ТЕС взимку

Через ворожі атаки, унаслідок яких було зруйновано дах будівлі Бурштинської ТЕС, взимку вона, ймовірно, не запрацює.

Про це сказав голова Бурштинської громади Василь Андрієшин, передає видання "Галка".

За словами мера Бурштина, дах і стіни ТЕС відновити до зими не вдасться.

"Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйновані лише половина даху. А як буде цього року, коли руйнування значні…", – зазначив мер.

Він нагадав, що 2023 року було два “прильоти”, які пошкодили дах будівлі, а зараз, заявив він, таких "прильотів" понад десять.

"Торік ми виконували роботи з відновлення пів року, а зараз даху Бурштинської ТЕС фактично немає. І я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити. Якщо будуть морози, то все замерзне", – пояснив голова Бурштинської громади Василь Андрієшин.

Він також повідомив про те, що до зими у Бурштині необхідно збудувати дві котельні для міста – для житла, а ще чотири котельні для садків та шкіл.

Нагадаємо, в березні 2024-го Бурштин через російську ракетну атаку залишився без опалення та гарячої води. Тоді росіни завдали ударів по Івано-Франківщині і залишили без опалення та гарячої води ціле місто.

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