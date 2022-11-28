"Ситуація критична": "Миколаївобленерго" відключило від електромережі майже 600 населених пунктів

Станом на 10:00 електропостачання відсутнє у майже 150 тисяч абонентів Миколаївщини.
У Миколаївській області від 28 листопада почали діяти графіки стабілізаційних відключень. Ситуація в області критична — станом на ранок "Миколаївобленерго" відключило від електромережі майже 600 населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства "Миколаївобленерго".
За інформацією підприємства, станом на 10:00 електропостачання відсутнє у майже 150 тисяч абонентів Миколаївщини.
"Ситуація критична, тож потребує оперативних дій та одночасного відключення значної кількості людей. Окрім десяти груп графіку стабілізаційних відключень, знеструмлені й додаткові населені пункти — всього майже 600", — повідомили на підприємстві.
Нагадаємо:
- Напередодні російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.
- Енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на об’єкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
- Станом на 27 листопада в енергосистемі країни досі є дефіцит потужності, проте 80% потреб споживання електрики вже забезпечено "Укренерго".
- В "Укренерго" заявили, що сьогодні на всій території України застосовуються аварійні відключення, оскільки в енергосистемі зростає дефіцит потужностей.