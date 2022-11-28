"Ситуація критична": "Миколаївобленерго" відключило від електромережі майже 600 населених пунктів

Станом на 10:00 електропостачання відсутнє у майже 150 тисяч абонентів Миколаївщини.

У Миколаївській області від 28 листопада почали діяти графіки стабілізаційних відключень. Ситуація в області критична — станом на ранок "Миколаївобленерго" відключило від електромережі майже 600 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства "Миколаївобленерго".

За інформацією підприємства, станом на 10:00 електропостачання відсутнє у майже 150 тисяч абонентів Миколаївщини.

"Ситуація критична, тож потребує оперативних дій та одночасного відключення значної кількості людей. Окрім десяти груп графіку стабілізаційних відключень, знеструмлені й додаткові населені пункти — всього майже 600", — повідомили на підприємстві.

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