Ситуація кризова: МОН до кінця лютого планує об'єднати декілька університетів – подробиці

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький розповів, що до кінця лютого 2024 року має відбутися обʼєднання пʼяти або шести університетів. Передбачено приєднання слабких закладів до більш потужних.

Про це він сказав у коментарі освітньому порталу Osvita.ua.

"Ми маємо ситуацію, що в деяких закладах ми маємо просто кризову ситуацію, тому необхідно діяти саме зараз", – прокоментува він.

Винницький наголосив, що потрібно негайно діяти, аби врятувати студентів та викладацький склад.

"Наприклад, минулого тижня відбулося приєднання Одеського державного екологічного університету до Одеського національного університету ім. Мечнікова. На жаль, Одеський екологічний університет давно вже перестав бути екологічним. На сьогоднішній день там викладається і право, і багато інших спеціальностей. І викладання цих спеціальностей не відповідає необхідній якості за відповідними критеріями", – пояснив Винницький.

Як запевнив заступник міністра, викладачі, які працюють в університеті, що приєднаний, залишаться працювати і не втратять роботу раптово. Студенти ж приєднаних університетів продовжать своє навчання на тих програмах і за тими умовами, за якими вони розпочали здобувати освіту.

Також будуть збережені бюджетні місця, а ціна контракту не змінюватиметься.

Окрім того, кожне об'єднання буде супроводжуватися інвестицією Міністерства освіти і науки за рахунок коштів Світового банку на закупівлю навчально-наукового обладнання. Розмір такої інвестиції складатиме від 1 до 1,5 млн доларів.

"Отже ми не тільки оптимізуємо мережу, ми все ж такі її модернізуємо, вкладаючи непогані гроші в об'єднані університети", – резюмував Михайло Винницький.

Нагадаємо, у Міносвіти збираються оптимізувати кількість закладів вищої освіти в Україні. Система вищої освіти в Україні налічує понад 170 державних вищих навчальних закладів, частина з яких має територіально відокремлені структурні підрозділи.

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