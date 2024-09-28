Ситуація майже критична: Коваленко сказав, чи можливо ЗСУ утримувати Вугледар

У випадку захоплення Вугледара ворог, ймовірно, намагатиметься наступати у бік наших рубежів оборони у Новоукраїнці та Богоявленці.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Чи можуть ЗСУ зберегти контроль над Вугледаром

За словами Коваленка, місто перебуває у дуже складній ситуації, оскільки росіяни можуть контролювати його східну частину. Напередодні окупанти зайшли через район Водоканалу і закріпилися там. Після того почали рухатися далі районом багатоповерхівок.

“Якщо росіяни вийдуть у центр міста, то це можна вважати критичною ситуацією, коли необхідно виводити гарнізон із Вугледару. Це питання лічених днів”, – наголосив Олександр Коваленко.

Оглядач наголосив: під час штурмів ворог втрачає багато техніки та особового складу. Але диктатору Путіну потрібна бодай якась перемога, хоча б одне захоплене місто, щоб потім про це розповідати громадянам РФ. І Вугледар може стати одним із таких міст.

Тому зараз окупанти не шкодують жодних сил на його захоплення. Але також варто розуміти, що для ворога Вугледар стане тією м'ясорубкою, яка значно прискорить його виснаження. Зараз наші військові знищують там дуже багато людського ресурсу та механізованого компоненту.

"Такої кількості техніки як біля Вугледару росіяни не використовували в цій локації більше року. Все це знищується. Крім того, містом безперервно працює російська авіація, керовані авіаційні бомби. Це ще один приклад того, чому утримувати Вугледар максимально складно і практично неможливо", – розповів Олександр Коваленко.

Він додав, що треба реалістично дивитися на ситуацію. Мінус у тому, що ми справді втрачаємо Вугледар, майданчик з якого могли контролювати залізничне сполучення зі сходу на південь. Але з іншого боку, щоб захопити місто росіяни поклали величезну кількість людського ресурсу та техніки.

Нагадаємо, ворог намагається оточити місто Вугледар. Росіяни почали прориватися поблизу міста.

Читайте також: