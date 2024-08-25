Ситуація може змінитися: в "Укренерго" повідомили, чи вимикатимуть сьогодні світло

В Україні в неділю, 25 серпня, відключення електроенергії не плануються, хоча ситуація може змінитися.

Про це повідомило "Укренерго".

Згідно з офіційними даними, сьогодні обмеження на споживання електроенергії не плануються, і графіки відключень світла не діятимуть.

Це рішення стало можливим завдяки стабілізації енергосистеми України, яка поступово відновлюється після восьми масованих атак Росії.

Раніше стало відомо, що Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Це відбувається на тлі стабілізації ситуації в енергосистемі та зменшенні споживання через спад високих температур.

"Укренерго" застосовуватиме графіки відключень 24 липня впродовж усього дня

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