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Ситуація на білоруському кордоні: Демченко повідомив, чи є загроза

Ситуація на білоруському кордоні: Демченко повідомив, чи є загроза

Армія Білорусі. / Фото: ТСН.ua

Прикордонники не фіксують переміщення особового складу армії РБ.

Наразі на українсько-білоруському кордоні прикордонники не фіксують якихось нестандартних ситуацій. Втім, триває перевірка боєготовності військ сусідньої республіки. 

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

З його слів, Держприкордонслужба не фіксує переміщення техніки чи особового складу з підрозділів армії Білорусі.

Демченко наголосив, що Мінськ може намагатись перекинути відповідальність на Україну, підігруючи Росії, і постійно буде проводити різного роду навчання неподалік кордону.

"Зараз відбувається перевірка боєготовності окремих частин та підрозділів армії Білорусі, але наше завдання спостерігати за тим на скільки ситуація може змінюватися й це роблять підрозділи розвідки, Держприкордонслужби, Міноборони, й бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій", - заявив речник ДПСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Володимир Путін втягне Білорусь у війну. Ба більше, господар Кремля не обмежиться лише залякуванням Польщі та країн Балтії.

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