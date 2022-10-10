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Ситуація на білоруському кордоні: в Чернігівській ОВА розповіли про ситуацію

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Ситуація на білоруському кордоні: в Чернігівській ОВА розповіли про ситуацію

В ОВА спростовують інформацію про "бої".

Влада Чернігівської області спростовує повідомлення про бої на кордоні з Білоруссю, інформація про які з'явилася у Мережі. 

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. 

За його словами, станом на 12:00 понеділка, 10 жовтня, ділянка державного кордону України на території області контрольована. 

"Безліч дзвінків і повідомлень про "запеклі бої". Не розганяйте паніку. Якщо хтось піде - зустрінемо гідно", - наголосив голова області.

Загроза з Білорусі

Напередодні, 9 жовтня, керівник Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо поскаржився на те, що ніби-то Україна на кордоні підірвала мости та замінувала усі автомобільні та залізничні дороги. 

У Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. 

У понедлок, 10 жовтня, волинський кордон перетнули іранські дорони-камікадзе, які вилетіли з території Білорусі. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3765
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