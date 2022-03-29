Ситуація на Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується – керівник Енергоатома

Котін пояснив чому представники МАГАТЕ, які перебувають в Україні, не можуть поїхати на Чорнобильську чи Запорізьку АЕС.
Ситуація на Чорнобильській та Запорізькій АЕС погіршується.
Про це він повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі інформаційного телемарафону.
"Ситуація і на Чоробильській АЕС, і в Енергодарі, на жаль, не змінюється. Я б сказав, що вона погіршується, і в Чорнобилі і на Запорізькій АЕС", - зазначив Котін.
Він пояснив чому представники МАГАТЕ, які зараз перебувають в Україні, не можуть поїхати на Чорнобильську АЕС чи Запорізьку АЕС.
"Я думаю, що таких планів в них немає на сьогодні, тому що там дуже небезпекова зараз ситуація. І ні ми, українська сторона, і також міжнародні організації, такі, як ООН, не можемо надати гарантій безпеки високих керівників МАГАТЕ, які могли б туди поїхати", - сказав керівник "Енергоатом".
Котін висловив сподівання, що переговори щодо гарантування безпеки на АЕС, в яких директор Міжнародного агентства атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі особисто візьме участь, дадуть свої позитивні результати.
"Але ми знаємо, що Ґроссі зараз в Україні ,і він рухається в напрямку зустрічі. Я думаю, що на цьому тижні, в рамках цієї зустрічі, будуть деякі результати досягнуті по забезпеченню безпеки, в першу чергу, на Чорнобильській станції, і на Запорізькій станції. На це ми сподіваємось", - підсумував Котін.
Нагадаємо, російські окупанти, після початку війни в Україні, захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС разом із персоналом станцій. Зокрема, ЧАЕС росіяни захопили в перший день вторгнення, 24 лютого, а Запорізьку АЕС - 4 березня.
Додамо, що російські військові розміщують свої снаряди біля Чорнобильської АЕС, що загрожує ядерною небезпекою.
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