Ситуація на Дніпропетровщині 10 березня: російського окупанта в регіоні немає

Наші збройні сили з боку Харкова, Запоріжжя та Кривого Рогу працюють.
Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. Прориву російських окупантів у регіон не було.
Про це повідомили у пресслужбі обласної адміністрації.
“Ситуація під контролем. Наші збройні сили з боку Харкова, Запоріжжя та Кривого Рогу працюють. За рекомендаціями ЗСУ, у містах області світло під час комендантської години вимикається. Навчальних тривог наразі немає. Тому якщо чуєте сирену, треба спускатися у бомбосховища чи паркінг”, — наголосив голова обласної ради Микола Лукашук.
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