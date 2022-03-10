Ситуація на Дніпропетровщині 10 березня: російського окупанта в регіоні немає

Ситуація на Дніпропетровщині 10 березня: російського окупанта в регіоні немає

Наші збройні сили з боку Харкова, Запоріжжя та Кривого Рогу працюють.

Ніч на Дніпропетровщині минула спокійно. Прориву російських окупантів у регіон не було.

Про це повідомили у пресслужбі обласної адміністрації.

“Ситуація під контролем. Наші збройні сили з боку Харкова, Запоріжжя та Кривого Рогу працюють. За рекомендаціями ЗСУ, у містах області світло під час комендантської години вимикається. Навчальних тривог наразі немає. Тому якщо чуєте сирену, треба спускатися у бомбосховища чи паркінг”, — наголосив голова обласної ради Микола Лукашук.

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