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Ситуація на Донбасі: до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку російських військових

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ситуація на Донбасі: до Маріуполя з Бердянського напрямку провозять підбиту техніку російських військових

Фото: t.me/andriyshTime

Спостерігається надвисока активність авіації з Приморсько-Ахтарська.

Про це у повідомленні у соціальних мережах розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Окрім літаків, зафіксовано щонайменш три польоти “шахідів” через Азов саме з напряму Ейськ/Приморсько-Ахтарськ. 

Також зафіксована чергова робота ППО окупантів в районі нового ЖК, що окупанти називають “Невський”. В той час саме там відбувся“прильот” або падіння уламків. Окупанти прозвітували про збиття БПЛА, правда через годину змінили думку БПЛА на ракету.

Зафіксована велика активність гвинтокрилів. Пов’язана з візитом в Маріуполь та Бердянськ російського високопосадовця Турчака. Це були його гвинтокрил та гвинтокрили супроводу.

Також в Маріуполь продовжує прибувати підбита ворожа техніка з Бердянського напряму. Зафіксовано завезення БТРів. Частково техніку ремонтують в ММК ім. Ілліча, частково тягнуть в Новоазовський район. Критерії розподілу в стані уточнення.

Окупанти знов заселились у кількості понад 200 осіб в приміщення, де два дні назад була «бавовна».

Також у Маріуполі російські окупанти продовжують знищувати будинки

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Дата публікації
Перегляди
545
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