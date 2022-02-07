Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ситуація на Донбасі: російські окупанти знову порушили режим "тиші"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на Донбасі: російські окупанти знову порушили режим "тиші"

Associated Press

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Так, у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначають в штабі.

Нагадаємо:

5 лютого проросійські бойовики на Донбасі за допомогою безпілотного літального апарата скинули чотири саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль, що поблизу Маріуполя. Вибухами пошкоджено будівлі, ніхто з людей не постраждав.

Головнокомандувач ЗСУ спростував наявність планів щодо військових операцій у Криму і на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ спростував наявність планів щодо військових операцій у Криму і на Донбасі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація