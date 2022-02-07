Ситуація на Донбасі: російські окупанти знову порушили режим "тиші"

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Так, у бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначають в штабі.
Нагадаємо:
5 лютого проросійські бойовики на Донбасі за допомогою безпілотного літального апарата скинули чотири саморобні вибухові пристрої на територію селища Павлопіль, що поблизу Маріуполя. Вибухами пошкоджено будівлі, ніхто з людей не постраждав.
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