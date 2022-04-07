"Ситуація на Донбасі загострюється": Філатов радить жінкам, дітями і літнім мешканцям виїхати з Дніпра

"Ситуація на Донбасі загострюється": Філатов радить жінкам, дітями і літнім мешканцям виїхати з Дніпра

Крім того, просить переселенців не затримуватися в місті.

Мер Дніпра Борис Філатов рекомендує деяким мешканцям міста, хто виїхав, не повертатися, а також евакуюватися певним категоріям населення.

Про це міський голова сказав під час брифінгу у четвер, 7 квітня.

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Також він радить виїхати з Дніпра жінкам, дітям, людям похилого віку, а також тим, хто не задіяні на промислових підприємствах та у критичній інфраструктурі.

"Ситуація на Донбасі загострюється. Квітень буде "гарячим". Велике прохання до всіх, хто має можливість, виїхати. Я б рекомендував перечекати у більш безпечнішому місці", - наголосив мер Дніпра.

Філатов просить переселенців з "гарячих точок" на сході країни їхати транзитом до західних областей, адже наразі там безпечніше. "Багато людей зараз рухаються крізь наш обласний центр. Нам дуже допомагає, що запущений прямий евакуаційний потяг з Покровська. Тим не менш, велика кількість людей їдуть приватним транспортом і автобусами. Рекомендую їм рухатися далі", - повідомив Борис Філатов.

За словами міського голови, наразі у Дніпрі комунальні підприємства та лікарні працюють у штатному режимі, є запас ліків на кілька місяців. Крім того, місто очікує партію медикаментів з Ізраїлю.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей.

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