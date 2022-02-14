Ситуація на Донбасі залишається стабільною, кількість обстрілів збільшилась

Підрозділи, які входять до складу Об’єднаних сил, виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання Мінських домовленостей.

Ситуація в районі проведення операції об’єднаних сил залишається стабільною, без суттєвих змін. Станом на 8 годину ранку 14 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це йдеться у ранкових зведеннях штабу ООС.

"Разом з тим, противник продовжує нехтувати домовленостями Тристоронньої контактної групи щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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За минулу добу, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. У порівнянні з 12.02 – кількість обстрілів з боку ворога збільшилась.

Підрозділи, які входять до складу Об’єднаних сил, виконують взяті на себе зобов’язання щодо дотримання Мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного й адекватного реагування на потенційні загрози з боку ворога.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що із окупованого Донецька вивозять американських співробітників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Як пише Reuters, їх вивозять автомобілями на тлі побоювань можливого російського вторгнення.

Головнокомандувач ЗСУ спростував наявність планів щодо військових операцій у Криму і на Донбасі

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