Ситуація на фронті, боєприпаси та захист неба: Зеленський провів Ставку

Сьогодні, 27 січня, відбулася Ставка Верховного Головнокомандувача. Йшлося про Авдіївку, Куп'янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як відзначив український лідер, пролунали детальні доповіді генерала Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Едуарда Москальова, Андрія Гнатова та інших.

"Ще один фокус уваги – снаряди. Пошук нових контрактів, взаємодія з партнерами щодо ритмічності МТД, постійне нарощування власного виробництва. Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", – написав Зеленський.

Крім того, обговорили питання захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору.

"Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних об'єктів з повітря", – підсумував президент.

Раніше Зеленський та Залужний виступили зі зверненням до українців.