Ситуація на фронті і візит конгресменів зі США: Зеленський у зверненні закликав українців до єдності

Увечері, 30 жовтня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ситуація на фронті

Президент відзначив бойові бригади, які б’ються на найбільш гарячих напрямках фронту. Зокрема:

53-тю та 110-ту окремі механізовані бригади, 79-ту бригаду ДШВ, яким подякував "за Авдіївку та Мар’їнку";

14-тю, 32-гу та 57-му бригади – за захист Куп’янського напрямку;

80-ту окрему десантно-штурмову бригаду та 93-тю окрему механізовану бригаду – за Бахмутський напрямок і просування вперед;

33-тю окрему механізовану бригаду – за бої на півдні України.

Переговори з прем'єром Нідерландів

Сьогодні Володомир Зеленський провів перемовини з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Глава держави поінформував гостя про ситуацію на передовій.

"Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж "Великої сімки", із якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій. Обговорили з паном премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті", – зазначив Зеленський.

Президент Зеленський обговорив із Марком Рютте оборонні потреби України

Візит делегації Конгресу США

Також президент Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США – трьома конгресменами, які перебувають із візитом в Україні. За словами президента, це важливий візит солідарності.

"Я вдячний усім у Конгресі – в обох партіях, – хто допомагає захищати свободу, президенту Байдену, його команді та кожному американцю, хто відчуває, що свобода у світі може вистояти лише тоді, коли Америка сильна й коли у ворогів вільного світу немає сумніву в американському лідерстві. Я поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, про дуже успішне застосування американських "атакамсів", нещодавно переданих нашим силам оборони. Звичайно, ми обговорили й питання продовження військової та бюджетної підтримки", – зазначив глава держави.

Ситуація в РФ

Президент Зеленський прокоментував останні події в РФ, зокрема єврейські "погроми" у Дагестані.

Він закликав тверезо оцінювати російську систему.

"Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром.

Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно", – певен президент

Зеленський закликав українців і світ бути міцними, єдиними і робити все можливе й неможливе, аби вистояти і "довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія".

"Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя", – підсумував він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Маємо тверезо оцінювати російську систему! Зеленський зробив заяву