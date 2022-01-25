Ситуація на фронті: на Донбасі окупанти порушували режим тиші та поранили двох українських військових

Ситуація на фронті: на Донбасі окупанти порушували режим тиші та поранили двох українських військових

Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий.

Від початку доби 25 січня російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим тиші в районі ООС. Двоє українських захисників дістали поранень.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий", - йдеться в повідомленні.

Так, у бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Крім того, поблизу населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 січня, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

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