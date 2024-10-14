Ситуація на фронті, напруженість між Ізраїлем та ООН: головні новини ночі 14 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Херсоні окупанти вбили чоловіка Читати далі –>
- Поліція затримала озброєного чоловіка біля мітинга Трампа Читати далі –>
- В ООН заявили, що напад на миротворців в Лівані може розцінюватись як "воєнний злочин" Читати далі –>
- Загарбники просунулися біля кількох населених пунктів на Донбасі - DeepState Читати далі –>
- Трамп зажадав використати армію США проти "внутрішніх ворогів" Читати далі –>
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